中國財經

谷歌(Google)據報已暫停與華為的部分業務往來，包括技術支援與涉及Android操作系統的更新等。華為回應稱，中國市場不受影響。

華為發表聲明指出，Android作為智能手機作業系統，一直是開源的，華為作為重要的參與者，為Android的發展和壯大做出非常重要的貢獻。華為有能力繼續發展和使用Android生態。

該公司表示，華為和榮耀品牌的產品，包括智能手機和平板電腦，產品和服務在中國市場不受影響，消費者可以放心使用和購買。未來，華為仍將持續打造安全、可持續發展的全場景智慧生態，為用戶提供更好的服務。

路透早前引述消息人士報道，華為智能手機等產品即時開始不能獲得谷歌旗下Android手機運作系統的更新。新智能手機等產品亦不能使用如Gmail、Youtube及Google Play等應用程式及服務，只能採用開源協議的Android系統。而現有華為手機上的Google Play及安全保障服務等則會繼續運作。

至於中國外交部發言人陸慷在例行記者會上回應表示，注意相關事件，將正式確認此事，並進一步積極關注事態進展。中方支持中國企業拿起法律武器，捍衞自己的正當權利。

另外，外電引述消息人士透露，德國晶片製造商英飛凌(Infineon)、英特爾、高通(Qualcomm)、賽靈思(Xilinx)和博通(Broadcom)等晶片製造商，將不會向華為供貨，直至另行通知為止。