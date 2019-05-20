中國財經

全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦表示，中美兩國經濟總量佔全球約四成，貿易戰不能解決問題，只能導致兩敗俱傷，並對世界經濟和經濟全球化進程造成衝擊。

劉世錦接受新華社訪問時指出，從經濟學角度看，美方提出所謂「加徵關稅有利論」，這種論調不成立。他解釋，中美貿易是建立在比較優勢和競爭優勢的差異上，分工合作關係是市場化結果，是兩國生產者和消費者的交易行為，對雙方都有利。中國製造降低美國國內商品成本和價格，有助美國消費價格穩定，給美國消費者帶來大量福利。因此加稅只傷害中國經濟、不傷害美國經濟的論點站不住腳。

對於美國針對華為等公司發布限制交易令，劉世錦表示，中美兩國力量對比已經到了一個敏感階段，隨着中國經濟增長加快，相互矛盾衝突亦加劇。近期美國對華為等中國企業的態度，完全是直接打壓，用國家力量打壓企業，實際意在打壓中國科技力量的崛起。

他補充道，美方對華為等中國企業的打壓，將使一些美國企業丟失中國市場。除了華為的直接供應商，產業鏈上的其他企業也將受衝擊。這不僅對美國日常消費者不利，對美國高科技企業優勢的發揮也將產生負面影響。

談及中美經貿摩擦升級，劉世錦呼籲，應理性看待當前的挑戰。經貿摩擦升級對中國產品出口有影響，可能給經濟帶來短期壓力，但影響是有限的。中國應持續深化改革、不斷擴大開放，從而在應對國際國內挑戰中贏得主動。