A股早段跌幅擴大，上證指數跌逾1%，深成指更挫逾2%。
上證指數現報2843點，挫38點或1.34%，成交657.94億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8812點，挫187點或2.09%，成交901.93億元。
滬深300指數報3592點，挫56點或1.53%；創業板指數報1455點，挫23點或1.58%。
各板塊幾乎全線下滑，半新股挫逾3%；有色金屬、鋼鐵、房地產、化工股挫逾2%；電力、石油、水泥股挫逾1%；金融股偏軟；飛機製造股則漲逾1%。
今日 10:14 中國財經
A股早段跌幅擴大，上證指數跌逾1%，深成指更挫逾2%。
上證指數現報2843點，挫38點或1.34%，成交657.94億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8812點，挫187點或2.09%，成交901.93億元。
滬深300指數報3592點，挫56點或1.53%；創業板指數報1455點，挫23點或1.58%。
各板塊幾乎全線下滑，半新股挫逾3%；有色金屬、鋼鐵、房地產、化工股挫逾2%；電力、石油、水泥股挫逾1%；金融股偏軟；飛機製造股則漲逾1%。
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