中國財經

內地官方媒體《人民日報》發表評論文章，指「中國盜竊知識產權」之類的妄言純屬捕風捉影，稱美國藉保護知識產權之名，行政治打壓之實。

文章指，知識產權本應是各國創新合作的橋樑，在美方手中，卻成了政治工具、遏制他國的武器和霸凌世界的遮羞布。這種處心積慮炮製的「中國盜竊知識產權論」，實際上就是為了給自己大搞經貿摩擦、打壓和阻遏中國發展披上「正義外衣」。

中國盜竊美國知識產權「數千億美元」，這種不靠譜的數字，只有不靠譜的人才幹得出來。以「301調查」為例，美國身兼當事人、警察、檢察官、陪審團、法官等多重角色，單方面對其他國家知識產權狀況進行評判和指責，隨心所欲，添油加醋，無中生有，靠的只是憑空假設，並不公正。

文章指，在中國改革開放過程中，不少外國企業從自身利益出發，與中國企業開展技術合作，這是市場契約行為，外國企業獲得了眾所周知的豐厚回報。即使知識產權保護出現問題，也完全可以通過法律途徑自行解決。美方亂揮知識產權「大棒」，是對產權和信用意識、對契約精神的否定和對市場規律的否定。

加強知識產權保護，是完善產權保護制度最重要的內容，又指中國發展成就是中國人踏踏實實幹出來的，美國一些捕風捉影者，必將被強勁的東風吹下歷史的舞台。