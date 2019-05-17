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特朗普撤加墨鋼鋁關稅 押後歐日汽車徵稅

美國總統特朗普宣布，已經與加拿大及墨西哥達成沒有關稅的協議。此外，美國押後至少180天，決定是否對歐盟和日本汽車徵收關稅。

中美貿易談判據報已觸礁

CNBC報道，美國與中國的貿易談判已觸礁，雙方的磋商陷入停頓，很可能無法敲定下一輪談判時間表。

美5月密歇根消費者信心指數勝預期 15年最勁



密歇根大學5月美國消費者信心指數初值102.4，大幅高於市場預期的97.5，亦是自2004年以來新高。

中美貿談據報停頓 科技股累納指低收1%



中美貿戰陰霾籠罩，道指早段挫204點；但美國消費信心指數強勁，加上美國跟歐、日、加、墨的貿易爭拗降溫，道指大部份時間反覆回穩，最多漲86點；惟尾段有報道稱中美貿談觸礁，道指最終下滑99點或0.38%收市。標指回落0.58%。華為供應鏈股和晶片股大跌，拖累納指下滑1.04%，亞馬遜倒退2%，蘋果跌0.57%；英特爾下滑1.41%，高通挫1.58%，費城半導體指數回落1.96%。

郝爾彬:跨黨派脫歐談判已走到盡頭



英國反對黨工黨黨魁郝爾彬稱，旨在取得脫歐協議方案而與政府進行的談判已「走到盡頭」。分析認為，他的表態幾乎完全抹殺首相文翠珊的脫歐協議在國會獲通過的可能性。

外圍焦點簡訊

￭ 國際貨幣基金組織總裁拉加德：中美貿易戰為環球經濟帶來下行風險。

￭ 英國保守黨和工黨的脫歐談判破裂，鎊跌至4個月新低1.2712美元，美市尾段報1.2717美元，跌0.62%。美滙指數升0.17%，報98.02。

￭ 紐約期金回吐0.8%，每盎斯收報1275.7美元。

￭ 布蘭特期油收市跌0.6%，每桶報72.21美元；紐約期油回吐0.2%。

￭ 英國股市收市跌0.07%；德國跌0.58%；法國跌0.18%。

￭ 人民銀行報告提到，穩健的貨幣政策將保持鬆緊適度，適時適度實施逆周期調節。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9483元，較周四紐約尾盤跌199點子。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27753點，較昨日恒指收市低水193點。

￭ ADR港股比例指數報28187點，較港收市低88點。

￭ 紐約交易時段，美元兌港元短暫觸及7.85的弱方兌換保證。

￭ 比亞迪(01211)擬向參股公司騰勢新能源增資1.5億人幣。

￭ 耀萊(00970)發盈警，預期全年純利大幅減少，上一年度純利6.65億元。