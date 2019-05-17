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據CNBC報道，美國與中國的貿易談判已觸礁，雙方的磋商陷入停頓。

報道引述熟悉中美貿易談判情況的人士稱，由於雙方的談判已陷入僵局，無法確定未來的討論重心，因此，在安排下一輪會談時間表方面出現眾多變數。

報道稱，雖然中國副總理劉鶴上周率領代表團到訪美國華盛頓，與美國代表團會晤，但實際上，中方已經放棄過往談判中曾經向美方所作出的承諾，現時也不願重提那些承諾。

美國封殺華為 被中方視為殺招

中方據報曾提議美國代表團在5月最後一周再到北京會談，美國財長努欽本周初也表示有意到訪北京。不過，總統特朗普政府突然宣布封殺華為，透過頒布全國緊急狀態令，禁止華為向美國採購零部件，同時阻止美國公司向華為購買電訊設備。華盛頓的做法被中方視為大殺招，互訪安排也因此不能成事，中國商務部稱不掌握美方計劃。

特朗普周五則再度指稱中國「反水」，若不是中方突然退卻，兩國本來已經十分接近達成協議。

另外，內地官方媒體對中美貿易戰的口風趨強硬，甚至提出應拒絕再與美國談判。具官媒背景的微信公眾號「陶然筆記」發表題為《沒誠意，來也白來，談也白談》的評論，提到不如把磋商徹底停下，又指摘美國無視磋商的平等互利原則，看不出美方有什麼實質性談判誠意，反而是極限施壓手段還在延伸。