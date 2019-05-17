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新華社報道，上海今日在嘉定建立新一代數據庫與人工智能研究中心，支持在嘉定工業區打造智慧工業互聯網園區，加快人工智能與實體經濟的深度融合，培育區域經濟新增長點。

據悉，此次在上海嘉定工業區落地成立的新一代數據庫與人工智能研究中心，由上海市嘉定區政府、國家訊息中心數字中國研究院與柏睿數據科技共同建立，可提供擁有自主知識產權的數據處理和大數據即時分析技術，帶動中國數據庫向國際標準轉化。

而嘉定工業區豐富的應用場景，也能夠提供試驗場，加快國內對海量大數據在精準處理分析方面的技術突破。