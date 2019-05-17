中國財經

人民幣下滑，在岸價(CNY)創去年11月30日以來新低，收市跌317點子，中段一度跌穿6.92，低見6.9207。

人民幣兌美元在岸價收報6.9138，較上日下午4時30分收報6.8821，大跌317點子或0.46%；較晚上11時30分最後成交價6.8840，走弱298點子。

在岸價本周累跌1.48%，為近11個月最大的單周跌幅。

離岸價(CNH)更曾逼近6.95，低見6.9491，截至香港時間下午6時01分，離岸價報6.9453，在岸價報6.9108。

官方今日開出的中間價連續第7天下調，報6.8859，較上日中間價6.8688，下調171點子或0.25%，續創逾4個月低。

交易員指出，中美從貿易戰延伸至科技戰，美國商務部封殺華為，加上中美談判氛圍繼續轉差，也加重市場不安情緒，人民幣走弱趨勢漸成，後續若無監管出手，仍將面臨一定調整壓力。

另有交易員認為，中美貿易戰持續升級，短期市場情緒並沒有進一步惡化，但中期市場不確定性仍較大，且看中美貿易戰如何演進和發展，以及監管層的舉措。

路透引述權威人士表示，人行近期不會讓人民幣破7，也有豐富的政策儲備工具。人民幣破7表面上對中國有利，可減少美國加徵關稅帶來的一些影響，但對人民幣信心的影響是負面，可能會引發資金外流。權威人士強調，貨幣政策的工具還有很多，包括利率和滙率，也還有行政干預手段，目前肯定不會破7。