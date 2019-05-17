中國財經

據《財經》報道，阿里巴巴最新採用了「合夥人+委員會」式的治理結構。

合夥人以馬雲、蔡崇信為首，共37名。經濟體發展執行委員會以阿里CEO張勇為首、螞蟻金服董事長兼CEO井賢棟為其副手，共13人，下設五委四辦，五委四辦橫穿、縱穿阿里經濟體，重點則在於業務的頂層設計，目的是統一阿里所有經濟體的戰略。

這一經濟體發展執行委員會新進成立，是目前阿里的組織最高機構，除阿里核心業務之外，經濟體還包含了螞蟻金服、盒馬、菜鳥等，經濟體的力量全部聚集統一。

阿里回應稱，不予置評。