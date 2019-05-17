中國財經

A股午後維持跌幅逾1%。

上證指數現報2918點，挫36點或1.25%，最低見2905點，挫50點或1.7%，成交1496.7億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9146點，挫146點或1.58%，低見9101點，挫191點或2.07%，成交1989.55億元。

滬深300指數報3689點，挫54點或1.46%；創業板指數報1509點，挫24點或1.58%。

各板塊幾乎全線受壓，水泥、煤炭、有色金屬、化工、石油、鋼鐵、電力股挫逾2%；金融、房地產股挫逾1%；半新股則漲逾2%。