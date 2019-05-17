A股午後維持跌幅逾1%。
上證指數現報2918點，挫36點或1.25%，最低見2905點，挫50點或1.7%，成交1496.7億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9146點，挫146點或1.58%，低見9101點，挫191點或2.07%，成交1989.55億元。
滬深300指數報3689點，挫54點或1.46%；創業板指數報1509點，挫24點或1.58%。
各板塊幾乎全線受壓，水泥、煤炭、有色金屬、化工、石油、鋼鐵、電力股挫逾2%；金融、房地產股挫逾1%；半新股則漲逾2%。
今日 13:17 中國財經
A股午後維持跌幅逾1%。
上證指數現報2918點，挫36點或1.25%，最低見2905點，挫50點或1.7%，成交1496.7億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9146點，挫146點或1.58%，低見9101點，挫191點或2.07%，成交1989.55億元。
滬深300指數報3689點，挫54點或1.46%；創業板指數報1509點，挫24點或1.58%。
各板塊幾乎全線受壓，水泥、煤炭、有色金屬、化工、石油、鋼鐵、電力股挫逾2%；金融、房地產股挫逾1%；半新股則漲逾2%。
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