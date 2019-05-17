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今日 11:05 中國財經

發改委:不必高估豬價對CPI影響

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發改委新聞發言人孟瑋表示，受非洲豬瘟疫情、「豬周期」等因素疊加影響，後期生豬和豬肉價格可能會有一定幅度上漲，但由於中國畜禽、水產、禽蛋等商品生產供應較為充足，居民消費不會受到大的影響。

她又表示，不必高估生豬和豬肉價格對CPI的影響。發改委預計，今年後期CPI將相對平穩運行，全年漲幅將保持在預期目標範圍內。

孟瑋稱，發改委將繼續密切監測生豬和豬肉價格走勢，並會同有關部門做好調控工作準備，必要時將採取相關措施穩定供應和價格，保障人民群眾基本生活。

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