中國財經

內地官方媒體《人民日報》於頭版發表評論文章指，美國挑起的貿易戰，不過是中國發展進程中的一道坎兒，無論外部風雲如何變幻，對中國來說，最重要的就是堅定信心、集中精力辦好自己的事情。

文章指，貿易戰打不倒中國，只會讓中國在磨礪中成長強大，貿易戰對中國經濟發展有影響，但總體而言影響有限、可控，中國經濟發展的基本面沒有變，支撐高質量發展的生產要素條件沒有變，經濟長期穩中向好的總體勢頭沒有變。

貿易戰佔不了便宜，只會讓美國損人不利己；貿易戰不得人心，只會讓世界增加不確定因素。美方肆意加徵關稅，是自己跟自己過不去，也是跟世界過不去。美國揮舞貿易保護主義大棒，不僅會加劇全球市場波動，也會打擊投資者信心，更會讓市場預期進一步下挫。

文章稱，建設現代化經濟體系，必須增強加快自主創新的緊迫感危機感，盡快扭轉核心技術卡脖子的被動局面，中國要推動經濟高質量發展、推進供給側結構性改革，着力在「鞏固、增強、提升、暢通」上下功夫、見實效；要敞開大門、擴大開放，堅定不移發展更高層次的開放型經濟；要防範風險、化解挑戰，堅定不移維護經濟社會大局穩定。

當前中國經濟形勢總體是好的，但經濟發展面臨的國際環境和國內條件都在發生深刻而複雜的變化，必須更好統籌國內國際兩個大局，統籌發展安全兩件大事，又要平衡好穩增長和防風險的關係。