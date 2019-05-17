上證指數高開不足1點後偏軟。
上證指數開市報2955點，升不足1點；現報2951點，跌4點或0.15%。
深成指開市報9299點，升6點或0.07%；現報9287點，跌5點或0.06%。
滬深300指數開市報3744點，升不足1點或0.02%；現報3738點，跌5點或0.14%。
創業板指數開市報1537點，升3點或0.25%；現報1533點，跌不足1點或0.02%。
各板塊個別發展，半新股漲逾1%；有色金屬、金融、石油、化工股靠穩；煤炭、鋼鐵、水泥、房地產股則偏軟。
今日 09:34 中國財經
上證指數高開不足1點後偏軟。
上證指數開市報2955點，升不足1點；現報2951點，跌4點或0.15%。
深成指開市報9299點，升6點或0.07%；現報9287點，跌5點或0.06%。
滬深300指數開市報3744點，升不足1點或0.02%；現報3738點，跌5點或0.14%。
創業板指數開市報1537點，升3點或0.25%；現報1533點，跌不足1點或0.02%。
各板塊個別發展，半新股漲逾1%；有色金屬、金融、石油、化工股靠穩；煤炭、鋼鐵、水泥、房地產股則偏軟。
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