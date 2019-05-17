訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 08:30 中國財經 國際財經

中國取消3247噸美國豬肉進口訂單

放大圖片

美國農業部數據顯示，中國買家取消3247噸美國豬肉進口訂單，是逾一年來最大規模的訂單取消。

有關訂單是上周取消的，美國總統特朗普亦是上周宣布對中國貨加徵關稅。

據美國農業部數據，中國亦在2月底取消53噸的豬肉訂單，3月時取消999噸，4月中亦取消214噸訂單。

在中美貿易戰爆發前，中國大陸和香港地區合計是美國豬肉的第二大出口市場。由於中國發生非洲豬瘟疫情，數月來美國農業部門一直期望中國增加購買美國豬肉。但分析指，貿易戰以及中國對美國豬肉加徵關稅，顯示中國增加豬肉進口的意願下降。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。