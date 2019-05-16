國際財經 香港財經 中國財經

Nvidia首季業績勝預期 市後股價揚

晶片商Nvidia第一季錄得淨利潤3.94億美元，去年同期為12.4億美元；期內每股經調整盈利勝預期。市後時段股價一度升5%。

卡什卡里:聯儲局近幾年不應加息



美國明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡里認為，聯儲局不應該在過去數年加息，因為通脹溫和，就業市場持續有閒置。

美商務部:華為禁令周五生效 波及8190億貿易額



美國商務部長羅斯接受外電訪問稱，禁止華為採購美國原料的行政命令將於周五生效。受禁令波及的全球科技供應鏈貿易額或高達1050億美元。

Pinterest上季虧損超預期 市後股價急跌



Pinterest公布上市以來首份業績，首季淨虧損4140萬美元；每股經調整虧損32美仙，預測為虧損11美仙；市後時段股價挫12%。

沃爾瑪思科績優 道指收市漲214點

個別美股業績表現強勁，抵消華府封殺華為引發的憂慮，道指一度升309點，收市仍漲214點或0.84%；標指彈高0.89%；納指上揚0.97%。上季績優的沃爾瑪和思科，分別高收6.66%和1.43%；波音完成Max 737飛機軟件升級，股價漲2.36%；晶片股高通回落4%，拖累費城半導體指數下滑1.68%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國首次申領失業救濟人數上周減少1.6萬，報21.2萬人，低於預期22萬；4月新屋動工率增5.7%，優於預期。

￭ 聯儲局理事布雷納德與地區官員卡什卡里，提倡容許通脹超越局方指標。

￭ 特朗普回應記者提問時稱，不希望與伊朗開戰。

￭ 美滙指數升至一周高位，尾段報97.84，升0.29%；美元兌日圓漲0.22%，兌歐羅升0.26%；澳洲失業率升至8個月高位，澳元兌美元回落0.52%。

￭ 紐約期金收市跌0.9%，報每盎斯1286.2美元。

￭ 應用材料第二季淨利潤按年跌46.7%，每股經調整盈利優於預期；市後時段股價升近5%。

￭ 沃爾瑪行政總裁Jeff Gennette：華府加徵中國貨關稅，將推高美國消費者購物成本。

￭ 伊朗局勢緊張，布蘭特期油曾突破73美元，收市升1.2%；紐約期油漲1.4%。

￭ 英國保守黨資深議員布雷迪：首相文翠珊同意6月初公布離職時間。

￭ 礦業股造好，德股和法股分別上揚1.74%和1.37%，英股回升0.78%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9284元，較周三紐約尾盤跌237點子。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28251點，較昨日恒指收市低水24點。

￭ ADR港股比例指數報28414點，較港收市升138點。

￭ 阿里健康(00241)全年虧損縮至8194.9萬人民幣。

￭ 新豐泰(01771)斥3.9億人民幣，收購南京雨花台區商服用地。

￭ 諾奇(01353)以代價5000萬元人民幣售福建地塊及物業。

￭ 傳遞娛樂(01326)配售本金總額最多1.5億元債券。