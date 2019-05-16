中國財經

全國促進生豬生產保障市場供應電視電話會議周四在北京召開，國務院副總理胡春華出席會議並講話，他要求加快恢復生豬生產，保障市場供應穩定，同時加強非洲豬瘟疫情防控。

胡春華指出，要加快穩定和恢復生豬生產，全面做好豬肉市場調控準備，積極推進產銷對接，抓緊充實凍豬肉儲備，積極發展禽肉等替代品生產，著力防範市場供應短缺和價格異常波動。

胡春華強調，要加強豬肉及其製品質量安全監管，嚴防問題豬肉及其製品流入市場。要加強非洲豬瘟疫情防控，嚴格落實各項防控措施。