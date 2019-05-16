中國財經

中國國務院辦公廳日前印發的《數字鄉村發展戰略綱要》提出，加快鄉村訊息基礎設施建設，大幅提升鄉村網絡設施水平，加快農村寬帶通訊網、移動互聯網、數字電視網和下一代互聯網發展；到2020年，全國行政村4G覆蓋率超過98%，農村互聯網普及率明顯提升。

新華社刊發該文件並稱，充分發揮財政資金與國家級投資基金的引導作用，撬動金融和社會資本支持數字鄉村戰略實施。到2025年，數字鄉村建設取得重要進展，鄉村4G深化普及、5G創新應用，城鄉「數字鴻溝」明顯縮小；到2035年，數字鄉村建設取得長足進展，城鄉「數字鴻溝」大幅縮小，農民數字化素養顯著提升。

文件又稱，持續實施電訊普遍服務補償試點工作，支持農村地區寬帶網絡發展。推進農村地區廣播電視基礎設施建設和升級改造，鼓勵開發適應「三農」特點的訊息終端、技術產品、移動互聯網應用(APP)軟件。

同時，文件明確，要加快推動農村地區水利、公路、電力、冷鏈物流、農業生產加工等基礎設施的數字化、智能化轉型，推進智慧水利、智慧交通、智能電網、智慧農業、智慧物流建設。

此外，支持新型農業經營主體和服務主體發展，完善對農民合作社和家庭農場網絡提速降費、平台資源、營銷渠道、金融信貸、人才培訓等政策支持，培育一批具有一定經營規模、訊息化程度較高的生產經營組織和社會化服務組織，促進現代農業發展。