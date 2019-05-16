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今日 18:00 中國財經

人幣收貶85點子 穿6.88

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人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌穿6.88，貶85點子，最低見6.8890。

人民幣兌美元在岸價收報6.8821，較上日下午4時30分收報6.8736，跌85點子或0.12%；較晚上11時30分最後成交價6.8768，走弱53點子。

離岸價(CNH)更曾失守6.91，低見6.9154，截至香港時間下午5時58分，離岸價報6.9081，在岸價報6.8788。

官方今日開出的中間價連續第6日下調，報6.8688，較上日中間價6.8649，下調39點子或0.06%，創逾4個月低。

交易員指出，短期市場情緒仍受中美貿易談判影響，但美對華加稅舉措已然宣布，短期持續明顯惡化可能性較小，這也部分緩和人民幣跌勢，加上大行適度提供美元流動性，人民幣續大跌可能性並不大。

另有交易員認為，美國行政手段打壓華為料會在情緒上繼續影響人民幣，不過美元短期也缺乏方向，中美如何彌合或者縮小談判分歧，市場仍高度關注；從期權波動率看，市場最緊張的時期已過，但短期中美談判仍會造成市場波動，中期人民幣破7機會則不大。

美國總統特朗普早前簽署行政命令，宣布將美國科技行業所受到的外來威脅列為「全國緊急狀態」，商務部其後把華為及70間關連企業納入制裁黑名單。

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