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今日 11:33 中國財經

中美摩擦 標普:技術是核心焦點 貿易排其次

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標普全球的中國議題資深分析師小組發布報告《新的大博弈：中國、美國與技術》表示，技術是中美爭端的核心所在，貿易差額的重要性排第二位。

標普全球的亞太區首席經濟學家Shaun Roache表示，中國的長期增長目標依靠持續的技術進步和生產率提升來彌合與西方國家的收入差距。技術轉讓變慢意味中國的潛在經濟增長率減速和經濟再平衡過程更加艱難。

標普表示，美國的貿易和投資政策旨在減慢技術轉讓速度，除非中國切實採取更多措施保護知識產權、擴大外商市場准入，同時創造與中國本土領頭企業公平競爭的營商環境。

標普全球經濟學家Vince Conti指出，此次「大博弈」的短期影響可控。若貿易摩擦不大規模升級，中國能通過在國內出台經濟刺激舉措和允許人民幣貶值來抵消掉美國加徵關稅的影響。

標普認為，中美兩國「大博弈」的長期影響更為重要，也更值得關注。因為中國仍需依靠外國技術，來降低對舉債投資推動經濟增長模式的依賴，同時繼續追趕富裕國家。

毫無疑問，中國正在加大開發自主技術。2008至2014年間，中國國內對技術硬件領域總產出的貢獻比例上升約10個百分點至接近90%。中國在附加價值鏈成功上移，部分反映該國在提升人力資本和創造促進創新和學習的環境方面所付諸的努力。

Roache表示，如果中美無法解決貿易爭端，對中國宏觀信用前景的長期影響是顯著的，現在這一點可能被低估。標普認為，一個全面的解決方案是可以達成的，但這可能需要時間。

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