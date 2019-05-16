中國財經

英國《金融時報》報道，隨着內地加強對雲計算及物聯網的控制，在華經營的外國企業正被調查是否涉及網絡安全違規行為。

報道引述文件稱，中國計劃在12月收緊其網絡規定，以加強國家訊息安全。消息人士透露，新規或最快本周公布。文件顯示，中國所謂的等級保護制度收緊，勢將擴大政府對移動網絡、物聯網、大數據和工業安全等領域的監管。

跨國風險管理公司Control Risks合夥人Kent Kedl表示，至少兩家在中國處理消費者數據的外國企業，已經接受了數月的官方調查。