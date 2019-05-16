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今日 10:12 中國財經

人行:資管行業轉型方向不能變

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人民銀行金融穩定局局長王景武表示，戰略上要保持定力，資管行業轉型的方向不能改變，同時在戰術上穩妥有序，資管行業轉型的路線圖根據實踐不斷優化。

《上海證券報》引述王景武指出，資管新規是管方向、謀長遠的政策，及時扭轉大資管行業發展的方向，推動大資管行業轉型，對維護金融體系穩定起到積極作用。

他認為，資管行業的前景更加明朗。目前來看，新產品發行速度加快，資管機構風險防控能力穩步提升。機構和業務類別更加豐富，轉型路線逐漸清晰。理財子公司是各方關注的焦點，今年上半年有望正式開業。

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