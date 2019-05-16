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美國總統特朗普簽署行政命令，宣布將美國科技行業所受到的外來威脅列為「全國緊急狀態」，商務部其後把中國電訊商華為及70間關連企業納入制裁黑名單。

華為發聲明稱，作為5G領域無可比擬的領導者，願意和美國政府溝通保障產品安全的措施，如果美國限制華為，不會讓美國更安全，也不會使美國更強大，只會迫使美國使用劣質而昂貴的替代設備，在5G網絡建設中落後於其他國家，最終傷害美國企業和消費者權利。

華為表示，不合理的限制也會侵犯華為的權利，引發其他嚴重的法律問題。