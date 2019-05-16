中國財經

新華社旗下《經濟參考報》發表文章指，儘管在市場主體情緒變化影響下，短期內滙率市場波動加劇，但人民幣滙率不具備大幅貶值的基礎，多項因素將支持人民幣滙率在合理均衡水平上保持基本穩定。

首先，從經濟基本面來看，根據最新數據，4月中國經濟運行保持在合理區間，延續了總體平穩、穩中有進發展態勢。從去年下半年開始，貨幣政策、財政政策等逆周期調節力度不斷加大，其政策效應也正在逐步顯現，儘管外部環境依然錯綜複雜，但經濟已經顯現出企穩向好的跡象，為滙率穩定打下堅實基礎。

其次，從外滙市場供求關係來看，今年以來銀行結售滙逆差已經明顯收窄。即使最近幾個交易日滙率波動加劇，但在岸市場上也並未出現恐慌式的購滙。另外，多個監管部門正在持續推進金融市場的對外開放，簡化准入管理和擴大投資範圍。從4月起，人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券被納入彭博巴克萊全球綜合指數，MSCI明晟日前也宣布，將中國大盤A股的納入因子從5%提高至10%，預計未來一段時間，將有更多外國資本流入中國市場，為人民幣滙率提供支撐動力。

此外，貨幣當局有基礎也有能力來保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定，避免短期內滙率超調，在必要時刻，貨幣當局運用「看得見的手」來對市場進行調控也是我國匯率形成機制的題中之義。最近幾個交易日，種種跡象表明，貨幣當局已經有所行動。