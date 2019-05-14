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今日 18:00 中國財經

人幣跌133點子 收4個半月低

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人民幣兌美元在岸價(CNY)收創4個半月新低，收市跌133點子，一度逼近6.89關口，低見6.8895。

人民幣兌美元在岸價收報6.8854，較上日下午4時30分收報6.8721，大跌133點子或0.19%；較晚上11時30分最後成交價6.8799，走弱55點子。

離岸價(CNH)更曾逼近6.92，低見6.9194，截至香港時間傍晚5時47分，離岸價報6.9063，在岸價報6.8813。

官方今日開出的中間價報6.8365，較上日中間價6.7954，大幅下調411點子或0.6%，為1月9日以來新低。

交易員指出，受美國總統特朗普稱中美談判將取得成功消息影響，離岸人民幣早段逆轉上日跌勢反覆走升，但午後逢低購滙需求再度湧出，人民幣重新轉跌。

另有交易員認為，貿易戰的不確定性可能繼續施壓人民幣，但近日人民幣中間價時有過濾，且離岸價亦現大行身影，表明監管不會放任人民幣短期大幅貶值，考慮到中國經濟基本面相對穩固，且監管層當前有足夠多的「子彈」穩定市場情緒，人民幣續跌空間料愈來愈小。

美國貿易代表辦公室公布，對另外3000億美元中國貨加徵最高25%關稅的清單，涉及共3805項，包括幾乎所有尚未涵蓋的項目，從農畜產品、衣物、家居商品、手機到手提電腦等消費品。

中國昨日宣布自6月1日起，對已實施加徵關稅的600億美元清單美國商品中的部分，提高關稅稅率，分別實施25%、20%或10%關稅。對之前加徵5%關稅的項目，仍繼續加徵5%關稅。

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