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外電引述研究公司SensorTower Research報道，騰訊(00700)旗下手遊《和平精英》上架5日的收入，已達到2000萬美元(約1.56億港元)。

SensorTower Research表示，《和平精英》剛上架已登上蘋果App Store營業收入第一寶座，隨後跌至第二位，落後於騰訊另一款遊戲《王者榮耀》。

《和平精英》上架首5日的收入，是《絕地求生》iOS版同期在世界其他地區收入的5.6倍；亦較《絕地求生》iOS版去年4月上架首5日全球收入約46.5萬美元，高42倍。