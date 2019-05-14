MSCI宣布2019年5月股票市場指數半年度檢討結果，其中MSCI中國指數新加入31隻股份，當中A股有26隻，包括：愛爾眼科(300015.SZ)、成都銀行(601838.SH)、財通證券(601108.SH)、三環集團(300408.SZ)、智飛生物(300122.SZ)、寧德時代(300750.SZ)、東方財富(300059.SZ)、泰格醫藥(300347.SZ)、恒逸石化(000703.SZ)、同花順(300033.SZ)、君正集團(601216.SH)、藍思科技(300433.SZ)、樂普醫療(300003.SZ)、芒果超媒(300413.SZ)、泛海控股(000046.SZ)、滙川技術(300124.SZ)、康泰生物(300601.SZ)、邁瑞醫療(300760.SZ)、宋城演藝(300144.SZ)、東山精密(002384.SZ)、傳化智聯(002010.SZ)、沃森生物(300142.SZ)、網宿科技(300017.SZ)、溫氏股份(300498.SZ)、先導智能(300450.SZ)及兗煤A股(600188.SH)。
上述股份中，今日表現以藍思科技升3.4%表現最好；網宿科技升2.4%；泰格醫藥升1.6%。
至於過去經常於深港通北向買賣活躍的溫氏股份，今日收市跌1%。