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今日 15:23 中國財經

滬指收跌20點 失守2900點

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內地股市反覆走低，上證指數收跌20點，失守2900點關口，連續第二日下跌。兩市成交合計縮減至4555億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開1.06%，早段一度止跌回穩，高見2909點，升5點或0.19%，其後再度走軟，全日收報2883點，跌20點或0.69%，最多挫30點或1.06%，低見2872點，成交2012.23億元。

深成指9000點關口失而復得，全日收報9038點，跌65點或0.71%，最低見8996點，挫106點或1.17%；最高見9142點，升39點或0.43%，成交2543.18億元。

滬深300指數報3645點，跌23點或0.64%；創業板指數報1494點，跌8點或0.56%。

各板塊普遍走低，半新股挫近2%；煤炭、水泥、電力股挫逾1%；石油、金融、房地產、化工、鋼鐵股偏軟；有色金屬股則靠穩。

MSCI明晟公司如期提高中國A股在新興市場的權重，將指數中的大型A股納入因子，由5%提高至10%；有26隻A股將被納入MSCI中國指數，其中18隻為創業板成分股。

另外，美國貿易代表辦公室公布，對另外3000億美元中國貨加徵最高25%關稅的清單，涉及共3805項，包括幾乎所有尚未涵蓋的項目，從農畜產品、衣物、家居商品、手機到手提電腦等消費品。

中國昨日宣布自6月1日起，對已實施加徵關稅的600億美元清單美國商品中的部分，提高關稅稅率，分別實施25%、20%或10%關稅。對之前加徵5%關稅的項目，仍繼續加徵5%關稅。

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