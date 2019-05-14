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今日 15:30 中國財經 國際財經

瑞銀降中國今年GDP預測至6.2%

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中美貿易戰升級，瑞銀發表報告調低中國經濟增長預測，將今年GDP增速預測從6.4%下調至6.2%，同時預計政策基調會再次偏向寬鬆，人民幣不會大幅貶值。

瑞銀認為，關稅上調會進一步拖累未來中國對美國的出口，進而導致淨出口和經常賬戶收支出現更大幅度的惡化。出口走弱和中美貿易戰相關不確定性增加，會令國內投資受壓，但政府加大對基建投資的支持力度，應能緩解部分下行壓力。不過，若貿易戰全面爆發，該行預計中國今明兩年GDP增速可能會降至6%以下。

鑑於中美貿易戰升級，瑞銀認為，中國宏觀政策基調在4月中下旬微調至更偏向中性平衡後，可能會再次轉為偏向寬鬆。人行可能會運用多種工具來增強流動性投放，包括年內有可能會再次降準100個基點，並引導市場利率下行，但認為央行不會下調基準存貸款利率。

該行指出，儘管美國上調加徵關稅，國務院副總理劉鶴表示中美貿易談判還未破裂，未來雙方仍有望在京繼續進行磋商。

人民幣滙率方面，瑞銀將今年底人民幣兌美元滙率預測調至7。若美國對全部中國出口加徵25%的關稅，人行可能仍會盡力避免滙率出現大幅貶值，預計在這種情況下，人民幣兌美元滙率可能僅會溫和貶至7.2。若加徵關稅持續生效，則明年人民幣滙率可能會進一步貶值。

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