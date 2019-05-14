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今日 12:23 中國財經

雙馬連任中國新財富榜首兩位

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《新財富》雜誌公布「2019年新財富500富人榜」，首五位排名與去年一樣，騰訊(00700)主席馬化騰及阿里巴巴主席馬雲(「雙馬」)，衞冕富人榜的第一及第二位。字節跳動創辦人張一鳴成功打入十大。

新財富500富人榜上榜者的財富總和，從去年的9.57萬億元(人民幣．下同)降至2019年的8.1萬億元，基本回到了去槓桿政策啟動時的2016年；而人均財富也從去年的191.3億元下降至162億元，降幅達到15%；上榜門檻更從去年的64億元降至45億元，足足下降了19億元，降幅高達30%。

不過，榜單頂尖位置的富人財富並未有太大變化。2010年至今，馬化騰一直雄踞中國最富十人之列，他今年以2260.4億元繼續保持首位。第二位的馬雲，個人財富2206億元，但他通過阿里、螞蟻金服、雲鋒基金控制和參股的上市公司市值已經高達4.5萬億元。中國恒大(03333)主席許家印、萬達集團董事長王健林、碧桂園(02007)董事局聯席主席楊惠妍三位地產商，則繼續持守中國最富第三至五名的位置。

在2019年的榜中，中國最富十人中，只變動1個人，為2008年金融危機以來的第一次。字節跳動創辦人張一鳴取代了李書福、李星星父子在前十名中的位置。從赤手空拳到坐擁770億元財富，殺入富人榜前十，張一鳴只花了7年。

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