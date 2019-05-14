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美國電動車生產商特斯拉(Tesla)的主要電池供應商松下(Panasonic)表示，Model Y明年投產將導致工廠的電池短缺。

美國電動車新聞網站Electrek引述松下社長津賀一宏(Kazuhiro Tsuga)表示，目前沒有足夠產能來滿足特斯拉不斷擴張的業務，尤其是即將投產的Model Y，又稱計劃今年將產量提高至35千瓦時。

他稱，如果特斯拉從明年開始銷售Model Y並擴大業務，電池供應將會耗盡。這是松下需要與特斯拉討論的幾個話題之一，包括在中國生產電池。