中國財經

中國官方媒體《人民日報》發表評論文章指，美國總有一些人對中美之間所謂「巨額貿易逆差」耿耿於懷，這種「吃虧論」一年來一再成為美國出爾反爾、不顧中方誠意，頻繁對中方採取極限施壓的所謂依據之一。

文章指出，明眼人都看得出，所謂的「吃虧論」，遠非打打悲情牌、過過嘴癮那麼簡單，背後另有名堂，只是散布這種錯誤論調的人打錯算盤，強調中國經濟具有很大的韌性和潛力，完全有能力有信心通過實行更高水平的對外開放和擴大內需，促進經濟高質量發展，對沖中美經貿摩擦影響， 實現中國經濟行穩致遠。

無論是在全球貿易還是在中美雙邊貿易中，美國不僅不是受害者，反而佔了很大便宜，美國巨額貿易逆差並非因中國而生，也不會因中國而終，對華貿易逆差只是表象，並不能反映美國在華商業利益的真相。

中國從不追求貿易順差，真誠希望擴大美國有競爭力產品的進口，美有關機構分析指，倘放寬民用高技術產品對華出口限制，美對華貿易逆差可減少35%左右，美國拒絕出口自己有優勢的產品，豈能怪罪於人。

文章又指，貿易逆差、製造業崗位流失根本支撐不起「吃虧論」論調，一時也許可以轉移國內矛盾，但時間久了，卻會讓美國民眾成了真正的受害者。美國消費者、農場主、企業等，成了美國挑起的貿易摩擦的受害者，而不是中國「不公平競爭行為」的受害者。