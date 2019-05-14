中國財經

MSCI明晟公司提高中國大型A股納入因子在新興市場的權重，摩根大通預計，在亞太發達市場，今次指數調整總交易額將達67億美元。其中，亞太(日本除外)雙向換手率為0.9%，日本為2.5%。預計總交易規模240億美元，雙向換手率為6.6%。

摩通指數分析師張賀指出，中國是亞太新興市場中交易額最高的市場，預計將有123億美元的被動資金流，包括71億美元流入以及52億美元流出。此外，總體看好10年內MSCI全面納入中國A股。

她稱，如果未來納入因數提高到100%，中國A股預計在MSCI中國指數、MSCI新興市場指數和MSCI亞太(日本除外)指數中將分別佔38.6%、16.2%和15.9%，觸發總計760億美元被動資金流入。至於被動資金流出排名前三的市場，韓國、台灣和印度的資金流出量分別約107億美元、85億美元和74億美元。中國總體將佔MSCI新興市場指數的近42%權重。

張賀又表示，MSCI將30%限額作為A股股票指數流通因數的上限。如果此限額提高到50%，在現有納入因數增加到20%的情況下，中國A股來自MSCI被動資金流入總額可能高達240億美元。隨着外資持股市場限制放寬，還將有更多中國A股符合MSCI納入資格。

MSCI明晟公司如期提高中國A股在新興市場的權重，將指數中的大型A股納入因子，由5%提高至10%；有26隻A股將被納入MSCI中國指數，其中18隻為創業板成分股。