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蘋果App Store反壟斷案敗訴

蘋果在iPhone App反壟斷案敗訴。美國最高法院裁定，消費者可以起訴蘋果利用其市場主導地位，在App Store上人為抬高價格。

中國下月起對600億美元部分美國貨提高關稅



自6月1日起，中國對600億美元部分美國商品提高關稅，稅率由10%至25%。對之前加徵5%關稅的商品，續加徵5%關稅。美國總統特朗普稱，未決定是否向3250億美元中國貨加徵25%關稅。

中國加關稅反制美國 道指收挫617點



中國向美國貨加徵關稅報復，道指一度瀉719點，收市插617點或2.38%，創逾兩個月低；標指跌2.41%；納指狂跌3.41%，晶片股大挫4.73%。Caterpillar及波音分別滑落4.60%和4.88%，蘋果瀉5.81%。

MSCI提高A股納入因子 由5%升至10%



MSCI明晟如期提高A股在新興市場的權重，將指數中的大型A股納入因子，由5%提高至10%；有26隻A股將被納入MSCI中國指數，其中18隻為創業板成分股。

海日灣II沽出163伙



億京大埔海日灣II周一第三輪銷售共307伙，首日沽出163伙。連同第一、二張價單已售518個單位，三張價單共售出681個單位，佔已推出968個單位超過七成。

焦點簡訊

￭ 多位聯儲地區官員發表涉及貿易戰言論：羅森格倫稱，若關稅戰持續將值得關注；卡普蘭說，貿易對美國經濟很重要；卡什卡里認為，美國經濟基調很好，對貿易依賴度低，對華爭拗處於強勢。

￭ 美國芝加哥大豆期貨曾創逾10年新低，跌幅超過2%，收市縮窄至只挫0.71%。

￭ 美滙指數反彈0.03%，至97.37。

￭ 美國10年期債息跌5個基點，至2.404厘。

￭ 紐約期金收市升1.1%，每盎斯報1301.8美元。

￭ 沙地阿拉伯兩艘油輪周日在波斯灣附近遇襲，紐約期油曾漲2.7%，收市倒插1%；布蘭特期油下滑0.6%。

￭ 英國股市收市跌0.55%；德國挫1.52%；法國回落1.22%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9121元，較上周五紐約尾盤跌673點子。

￭ ADR港股比例指數報27819點，較上周五恒指收市低730點。

￭ 中聯重科(01157)擬回購A股，預計資金總額不超過29.79億人民幣。