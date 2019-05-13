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今日 05:29 中國財經 國際財經

MSCI提高A股納入因子 由5%升至10%

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MSCI明晟公司如期提高中國A股在新興市場的權重，將指數中的大型A股納入因子，由5%提高至10%；有26隻A股將被納入MSCI中國指數，其中18隻為創業板成分股。

MSCI在本港周二早上5時，公布今年5月的半年度指數審議結果，以及A股擴容第一階段新納入和剔除的A股個股名單。本次指數審議結果將在5月28日收市後生效。

MSCI在今年5月的半年度指數評審中，決定將指數中的中國大型A股納入因子從5%提高至10%，同時以10%的納入因子加入中國創業板大型A股；今年8月季度指數評審時，將指數中所有中國大型A股納入因子升至15%；今年11月半年度指數評審時，將指數中所有中國大型A股納入因子升至20%，同時將中型A股以20%的納入因子一步納入，包括符合條件的創業板股票。

A股料吸引800億美元資金流入

三個步驟完成後，A股預料將吸引800億美元資金流入，折合人民幣約5400億元；MSCI新興市場指數將涵蓋253只A股大型股，168只A股中型股，形式上的權重佔3.3%。

MSCI聲明指出，決定將26隻中國A股納入MSCI中國A股大型股指數，並沒有個股被剔除，包含總股數升至264隻；MSCI中國全股票指數(MSCI China All Shares Index)將新增66隻個股並剔除10隻，其中三個市值最大的新增個股包括溫氏股份、寧德時代和邁瑞醫療；MSCI中國A股在岸指數新增109隻個股並剔除3隻，其中三個市值最大的新增個股也是溫氏股份、寧德時代和邁瑞醫療。

MSCI中國A股中型股指數將新增29隻個股並剔除5隻，包含總股數升至173隻；MSCI中國A股在岸小型股指數新增503隻個股並剔除49隻，大部分新增個股來自符合條件的中國創業板指數；此外，MSCI中國全股票小型股指數將新增522隻個股並剔除46隻，大部分新增個股來自符合條件的中國創業板指數。

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