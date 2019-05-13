中國財經 時事脈搏

中國外交部發言人耿爽表示，加徵關稅解決不了任何問題，中國永遠不會屈服於外部壓力，有決心有能力維護自身的合法和正當權益。

耿爽稱，希望美方能同中方一道努力，相向而行，在相互尊重平等相待的基礎上解決彼此的合理關切，爭取達成一個互利雙贏的協定，這符合雙方利益，也是國際社會的期待。

耿爽並未就中國打算宣布哪些反制措施做出評論。

上周五美國針對價值2000億美元的中國商品提高進口關稅，美國總統特朗普已下令啟動程序對餘下3000億美元中國進口貨加徵25%關稅，周一將公布加徵關稅清單。