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今日 15:19 中國財經

滬指收跌1.2% 險守2900點

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美國今日將公布餘下3000億美元中國貨加徵關稅清單，市場對貿易戰前景感到憂慮，上證指數收跌逾1%，險守2900點。兩市成交縮減23%至4662億元(人民幣‧下同)。

上證指數收報2903點，跌35點或1.21%，早段一度失守2900點，低見2892點，下挫47點或1.6%，成交2026.24億元。

深成指收報9103點，下挫132點，或1.43%，最多下挫176點或1.9%，低見9059點，成交2635.9億元。

滬深300指數收報3668點，跌61點或1.65%；創業板指數報1503點，跌30點或2.01%。

各板塊個別發展，金融板塊挫逾2%；汽車製造、電力跌逾1%；次新股、紡織板塊靠穩。

中美結束一連兩日的第11輪經貿高級別磋商，未有達成協議。就在中美貿易談判之際，美國如期在上周五對2000億美元中國輸美商品加徵關稅，由10%調高至25%。

美國總統特朗普已下令啟動程序對餘下3000億美元中國進口貨加徵25%關稅，周一將公布加徵關稅清單。

特朗普重申，北京政府背棄早前承諾，現時又要求談判。《人民日報》發表評論員文章批評美方出爾反爾、進行極限施壓，直接導致磋商未有成果，責任完全在美方。

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