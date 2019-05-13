中國財經

美國總統特朗普對價值2000億美元中國輸美商品加徵關稅的措施，上周五已生效。《人民日報》發表評論員文章批評美方出爾反爾、進行極限施壓，直接導致磋商未有成果，責任完全在美方。

評論員文章稱，中美開展經貿合作是最好的選擇，但合作是有原則的。中方在重大原則問題上決不讓步，堅決捍衞國家核心利益和人民根本利益，任何時候都不會喪失國家尊嚴，任何人都不要指望中國會吞下損害自己核心利益的苦果。

評論指出，對中美經貿磋商，中方始終高度重視，一直抱着極大的誠意，希望在平等相待、互相尊重的基礎上，達成一份互利雙贏的協議。「合則兩利，鬥則俱傷」。對中美兩國來說，合作是唯一正確的選擇，共贏才能通向更好的未來。

然而，美方出爾反爾，進行極限施壓，進一步給中國輸美產品加徵關稅，給中美經貿談判蒙上了陰影，直接導致磋商未果，責任完全在美方。

評論強調，中方談判的大門始終是敞開的，始終認為中美在經貿領域有着廣泛的共同利益和廣闊的合作空間，應該求同存異，合作共贏。這是人心所向。希望美方能相向而行，抱着理性、務實的態度解決存在的問題。

評論指出，面對經貿摩擦，中方的立場始終明確：貿易戰沒有贏家，中國不想打，但也不怕打。中國經濟穩中向好是大勢，內需成為主引擎。中國擁有全球最完整的產業體系和不斷增強的科技創新能力，擁有世界上規模最大的中等收入群體，擁有近14億人口的大市場，擁有足夠的發展韌性、潛力和迴旋餘地。