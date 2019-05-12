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今日 12:50 中國財經

滴滴以AI技術對司機進行監控

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內地傳媒報道，在2019年蘇州智博會上，滴滴展示了通過人工智能(AI)技術來監控平台旗下部分網約車的安全及保證服務水平，該公司會即時採集車內語音、GPS位置、人臉圖像等訊息。

以滴滴向媒體展示的智能語音系統為例，系統能夠對司機與乘客的對話進行即時處理。有滴滴司機接受內地傳媒訪問時稱，在「滴滴優享車」上，當司機說錯話，平台會回饋指「服務不標準」。

另外，滴滴無人車亦於智博會亮相，車頂安裝了6台高清攝像頭和一套雷達，開發平台基於比亞迪「秦」電動車。

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