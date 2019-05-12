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今日 09:53 中國財經

環時:美方嚴重低估中方承受力

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美國在中美貿易談判之際，調高對華產品的關稅稅率。內地《環球時報》發表社評指，中美形成「邊打邊談」的典型狀態，一方面磋商有進展，但同時關稅戰升級，國際貿易史上，從未有過這種局面。

社評指，這種情況出現的原因在於美國有一個根本性的誤判，以為中國從中美經貿關係中單方面受益，打關稅戰將造成中國單方面的損失，或者中美之間的損失嚴重不成比例，所以美方可以很容易地迫使中方全面退讓。美國既搞錯了雙方的利益關係，也嚴重低估中方的承受力。

社評稱，面對中國這樣的大國，華盛頓不應有強化了關稅戰，美方就有了更多談判籌碼的不切實際的幻想。大國的自信及核心關切不可能被一點關稅壓彎，這應當算是國際關係的常識，希望美方保持清醒頭腦。

在中美經貿高級別磋商舉行前，美方已揚言對2000億美元中國輸美商品加徵關稅，新華社評論稱，此反映美國在這個緊要關口，對談判施加壓力、為談判增加籌碼的霸凌意圖。

評論指，這些年來，美國在自己需要時就進行合作，不需要時就撕毀協定，甚至動不動就對國際組織威脅「退群」，屢屢動粗，人們已司空見慣。此次美國極限施壓的意圖，仍昭然若揭。對此，不妨冷眼看待。

評論又稱，期待雙方能夠本着協商解決分歧的原則，平等地、有尊嚴地一步一步地談，談出一個兩國人民都能接受的結果。即便不能如願，只要自己有信心，什麼困難也不用害怕。

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