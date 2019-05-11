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今日 11:05 中國財經

易會滿:實現優勝劣汰 提高上市公司質量

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中國證監會主席易會滿在中國上市公司協會2019年會中指出，下一階段中國市場將增量存量並舉，實現市場化優勝劣汰，持續提高上市公司質量。

易會滿在會議中首度全面闡述上市公司監管工作，明確4個敬畏、4大要點、4條底線。其中，上市公司是中國經濟的支柱力量，在建設現代化經濟體系、實現高質量發展的過程中，應繼續發揮好「頭雁效應」。

此外，上市公司監管的力度必須加大，監管重點在於公司治理，包括訊息披露和內部控制，通過持續監管、精準監管，提高上市公司訊息披露質量。提倡真和實、不搞虛和假，拒絕蒙和騙，不做違法違規之事。

同時，上市公司應堅持「4個敬畏」，敬畏市場、守牢底線，走穩健合規發展之路；敬畏法治、遵守規則，強化誠信契約精神；敬畏專業、突出主業，自覺遠離市場亂象；敬畏投資者、回報投資者，積極弘揚股權文化。

會議提出，加強上市公司監管，明確「4大要點」，易會滿指出，上市公司監管是證監會工作的重中之重。要通過加強上市公司持續監管和精準監管，督促上市公司和大股東講真話、做真賬、及時講話，不做違法違規之事，淨化市場生態。

另外，上市公司和大股東必須牢守「4條底線」，不披露虛假訊息，不從事內幕交易，不操縱股票價格，不損害上市公司利益。

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