中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)日盤收市升109點子，中段一度升穿6.8關口，高見6.7923。

人民幣兌美元在岸價收報6.8118，較上日下午4時30分收報6.8227，升109點子或0.16%；較晚上11時30分最後成交價6.8255，走強137點子。全周大貶752點或1.1%，為去年7月20日以來最大。

離岸價(CNH)早段一度收復6.82，高見6.8175，截至香港時間下午5時57分，離岸價報6.8415，在岸價報6.8173。

官方今日開出的中間價報6.7912，較上日中間價6.7665，下幅247點子或0.37%，是1月25日以來新低。

交易員指出，美國正式對中國商品加徵關稅，本周初市場大跌已提前反應，利空出盡後A股反彈，人民幣平穩應對；人民幣中間價高於市場預期，以及美國總統特朗普稱可能達成協議的消息，一定程度支撐人民幣滙率，在談判結果敲定前，人民幣料波動加劇，但難有趨勢性行情。

另有交易員認為，正在進行中的中美談判進展繼續牽動市場神經，而現在談判情況很微妙，整體偏悲觀，人民幣貶值壓力明顯加強；離岸人民幣跌勢更猛，亦拖累在岸價，但大行仍有明顯做好力量，且今日人民幣中間價偏強，顯示監管可能不會容忍人民幣短期大幅貶值。

美國將2000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調至25%。中國商務部表示，對此深表遺憾，將不得不採取必要反制措施。

美國總統特朗普稍早前表示，中美兩國仍有機會於本周達成貿易協議，又稱收到中國國家主席習近平一封「美好」的信件，可能與習近平首先通電話。

美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)與中國副總理劉鶴，將於周五上午繼續進行貿易談判。