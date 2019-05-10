中國財經

美國如期在香港時間中午調高2000億美元中國貨關稅至25%。中國商務部表示，將不得不採取必要反制措施。

渣打中國宏觀策略主管劉潔表示，中國將會在短期內向美國調高關稅，預期集中於美國農產品方面，但涉及貨品的金額未必與美國般相同。

她稱，雖然中美貿易談判在當地時間周五仍然繼續，但在短期內不會有決定及達成任何協議，估計雙方貿易談判日後還會繼續，並有機會在未來數月才能達成協議。

劉潔認為，人民銀行會維持市場流動性，預期在岸及離岸人民幣滙率會徘徊在「7算」以下。