中國財經

美國如期調高對中國貨品的關稅，傳國家隊下午入市，A股扭轉上日跌勢，反覆上漲。上證指數收漲3.1%，重返2900點關口，終止連續兩日下滑。市場交投活躍，兩市成交合計大增逾四成至6102億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計跌4.52%，連跌3個星期，累計挫331點或10.14%。

上證指數今早高開0.96%，早段升幅擴大至逾2%，午後受美方正式對中國貨品加徵關稅消息拖累，一度倒跌，低見2838點，跌12點或0.44%，之後拗腰向上，全日收市報2939點，漲88點或3.1%，最高見2941點，漲90點或3.17%，成交2741.76億元。

深成指亦反覆上揚，收復9000點大關，收報9235點，漲358點或4.03%，最高見9238點，漲361點或4.07%；低見8820點，跌56點或0.64%，成交3359.97億元。

滬深300指數報3730點，漲130點或3.63%；創業板指數報1533點，漲64點或4.38%。

各板塊全線上升，電子訊息、半新股漲逾5%；金融股漲逾4%；化工、有色金屬、水泥、房地產、石油股漲逾3%；鋼鐵、煤炭、電力股亦漲逾2%。

美國已將2000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調至25%。中國商務部表示，對此深表遺憾，將不得不採取必要反制措施。

外電引述知情人士透露，在美國宣布加徵對中國關稅後，中國國家隊今日下午入市，維護股市穩定。

另外，中美貿易談判代表結束首天磋商。白宮發言人表示，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)與中國副總理劉鶴同意，周五上午繼續進行貿易談判。

美國總統特朗普稍早前表示，中美兩國仍有機會於本周達成貿易協議，又稱收到中國國家主席習近平一封「美好」的信件，可能與習近平首先通電話。劉鶴亦表明今次是帶着誠意到美國談判。