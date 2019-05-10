中國財經

歐菲光(002456.SZ)今早開市即跌停，報9.77元(人民幣‧下同)逾三個月低，連續三個交易日一字跌停。

摩根士丹利發表報告，認為儘管歐菲光努力管理運營資金及降低資本開支，但現金流和收益依然存在不確定性，下調評級至「減持」，大劈目標價64%至6元。

集團早前公布，第一季淨虧損2.566億元，遜市場預期的賺3.62億元。另外，集團又把2018年全年淨利修正，由18.39億淨利下修至虧損5.19億元，修正原因是計提資產減值準備。