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美國如期在香港時間中午調高2000億美元中國貨關稅至25%。

中國商務部表示，美方已將2000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調至25%，中方對此深表遺憾，將不得不採取必要反制措施。

中國商務部稱，第11輪中美經貿高級別磋商正在進行中，希望美方與中方相向而行、共同努力，通過合作和協商辦法解決存在的問題。

中美貿易談判代表在首日進行長達90分鐘的會談。白宮發言人表示，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)與中國副總理劉鶴同意，周五上午繼續進行貿易談判。

劉鶴在抵達華盛頓後稱，這次來是頂着壓力，就是表示了中方最大的誠意，而且想坦誠地、自信地、理性地解決中美面臨的一些分歧，認為是有希望的。

此次美國調高關稅涵蓋超過5700種貨品，與過往不同，假若貨品在關稅生效一刻已離開中國，並在運送途中，可獲豁免交更多稅款。鑑於貨品運送一般需時兩至四星期，真正影響或稍後才會浮現。

美國總統特朗普早前突然向中國發難，揚言在本周五(5月10日)起把目前針對2000億美元中國進口商品加徵的10%關稅，將提升至25%，並威脅對餘下3250億美元尚未徵收懲罰性關稅的中國貨品開刀，短期內加徵25%關稅。