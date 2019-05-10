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中車擬參與華盛頓地鐵項目 遇國安阻力

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中國中車(01766)計劃參與美國華盛頓地區的地鐵項目，但外界認為，該公司對網絡安全及美國產業構成威脅。

中車四方股份駐芝加哥發言人Dave Smolensky向路透表示，中車本月計劃投標華盛頓軌道車輛合約，總值超過5億美元。報道引述消息人士透露，中車也打算拿下紐約市地鐵系統升級的1500輛軌道車輛的供應合約。

雖然美國本土沒有製造乘客用軌道車輛的業者，但美國運輸業者擔心，中車可能會蠶食美國規模更大的運輸用軌道車輛市場，又質疑如果中車拿下華府地鐵項目，中國可能會監視乘客。

美國國會議員正研擬一項法案，該法案將阻止運輸機構將聯邦政府資金支付在中車中標的項目上。

對此，中車正採取措施打消相關擔憂，計劃聘請新的游說人士和網絡安全顧問，主辦一場業界峰會，探討更嚴格的網絡監管，並希望藉此表明該公司的產品沒有安全漏洞。

針於外界擔憂列車可能遭黑客攻擊，華盛頓都會區運輸局(WMATA)今年2月更新了招標文件，加強網絡安全要求。同時，中車稱，為美國車型開發敏感技術、如自動列車控制系統等安全技術時，將使用法國阿爾斯通(Alstom)、德國西門子(Siemens)和意大利安薩爾多(Ansaldo STS)等非中國供應商。

中國中車是全球最大的乘用火車製造商，最近幾年大舉進軍美國市場，在波士頓、費城、芝加哥和洛杉磯均成功中標，價格比加拿大龐巴迪(Bombardier)等對手低上數億美元。

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