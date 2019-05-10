國際財經 中國財經 時事脈搏

英國表示，對中國大規模和廣泛的網絡入侵感到擔憂。

英國首相發言人表示，英中在許多領域存在牢固關係，但英方在一些領域對中國行為感擔憂，其中包括針對英國及其盟友的大規模、廣泛的網絡入侵。

對於是否允許華為參與建設國家5G網絡，發言人指出，如果出現任何國家安全問題，政府將先評估風險。他又稱，政府已明確表示，不會允許高風險供應商，參與英國5G網絡中關鍵的安全功能部分。

美國國務卿蓬佩奧早前警告，英國需要改變對中國和華為的態度，稱中國對西方的威脅類似於前蘇聯。