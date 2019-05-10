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今日 09:32 中國財經

馬駿料貿戰升級對內地經濟影響不大

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美國將於本港時間中午起提高2000億美元中國進口貨關稅稅率。人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿認為，這對內地經濟影響不會很大。

內地《金融時報》引述馬駿表示，參照過去一年中美貿易摩擦幾個階段的實際影響來判斷，即使貿易衝突按美國所威脅的版本升級，中國也採取相應的反制，對中國實體經濟的影響並不大，會明顯小於2018年股市反應所隱含的衝擊力度。

他預計，倘若美國把來自中國2000億美元出口產品的關稅稅率從10%提高至25%，中方會作出相應反制措施，這對內地經濟增長影響在0.3個百分點左右，屬於可控範圍。

馬駿續說，最近數月，內地實體經濟明顯改善，政府和監管部門推出一系列支持民企以及解決其融資難的具體政策，中國減稅的力度也超過美國，相信未來數季會見效，有助市場提升其對新的外部衝擊的韌性。

另外，中國副總理劉鶴正在訪美舉行新一輪貿易談判，但外電引述消息指，美國貿易代表萊特希澤早前已致電國會議員，表明本周不太可能達成協議。

此外，美國海關部門已公告，2000億美元中國貨關稅由10%升至25%。但假若貨品在關稅生效一刻已離開中國，並在運送途中，便可獲豁免交更多稅款。鑑於貨品運送一般需時兩至四星期，意味真正影響可能稍後才會浮現。

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