國際財經 中國財經

路透報道，中國和美國貿易談判代表結束了兩天磋商的第一天，官員在離開談判會場時未有對記者講話。

中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)進行長達90分鐘的會談，預計會談周五重新開始。

據央視報道，劉鶴抵達華盛頓後稱：「我這次來，頂着壓力，就是表示了中方最大的誠意，而且想坦誠地、自信地、理性地解決中美面臨的一些分歧或者說不同。我認為是有希望的。」

針對美方評論指，如果貿易磋商無法達成協議，中國經濟將遭受比美國經濟更嚴重的打擊，劉鶴回應稱，加徵關稅對雙方都非常不利。現在，中國經濟和美國經濟，從某種意義上來說，是一個完整的產業鏈，大家都會受傷。

他表示，現在雙方在磋商中出現一些問題，不應該傷及無辜，廣大人民群眾的利益受到損失，感到遺憾。所以希望找到最好的方法來解決。他認為，出路應該是有原則的、比較好的解決現實問題。最終走向合作的唯一結果。

美國準備在香港時間中午過後，對2000億美元中國貨的關稅稅率，調升至25%。

美國總統特朗普稱早前，針對目前為止還未受貿易戰影響的3250億美元中國貨徵收25%關稅，他今天開始文書準備工作。