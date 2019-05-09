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美債孳息曲線再次倒掛 3月以來首次

中美貿易戰瀕臨升級，加深經濟放緩憂慮，美國10年期和3個月期孳息曲線一度出現倒掛，為今年3月以來再次出現。

Uber以45美元定價 近招股下限



Uber周五掛牌，宣布IPO以每股45美元定價，為招股價區間44至50美元的接近下限。

特朗普:中美仍可能達成貿協 關稅是「極佳」選擇



特朗普稱，中美兩國仍有機會在本周內達成貿易協議，但關稅仍是「極佳」選擇。他稱收到習近平一封「美好」的信件。

貿談存希望 道指瀉449點收市僅挫138



美國周五將調高部分中國貨關稅至25%，總統特朗普狠批中國違背承諾，試圖推翻兩國所取得的貿易談判共識，拖累道指一度插449點；其後特朗普的言論為貿談增添希望，道指一度只跌82點，收市仍挫138點或0.54%；標指四連跌回落0.30%；納指倒退0.41%。蘋果和波音都下滑1%，英特爾急瀉5.32%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國4月PPI按月升0.2%，符預期，按年升2.2%，略低於估計；首次申領失業救濟人數上周減少2000，報22.8萬，但較預期為差；3月貿易赤字擴大1.5%，至500億美元，稍低於預期，對華貿赤大幅收窄至283億美元，其中商品貿赤減少16.2%，至5年新低。

￭ 避險意欲增加，利好日圓尾段升0.37%，每美元報109.7日圓；美滙指數跌0.19%，報97.41。

￭ 紐約期金漲0.3%，每盎斯收報1285.2美元。

￭ 紐約期油盤中挫1.9%，收市跌0.7%；布蘭特期油最多回落1.3%，收市倒升0.03%。

￭ 歐洲汽車股收市下滑3%，拖累德國股市挫1.69%，法股跌1.93%，英股回吐0.87%。

￭ 《華爾街日報》引述軟銀創辦人孫正義稱，正籌備第二隻願景基金。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.8384元，較周三紐約尾盤跌305點子。

MONTARA次輪收近1.2萬飛 超額102倍

會德豐地產將軍澳日出康城第7A期MONTARA累積登記近1.2萬票，以周五推售最後116伙單位計，超購逾102倍。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28105點，較昨日恒指收市低水206點。

￭ ADR港股比例指數報28396點，較恒指收市高85點。

￭ 舜宇(02382)4月手機鏡頭出貨量按年增59.9%，按月增31.7%。

￭ JBB builders(01903)周五主板掛牌，交易資料顯示，暗盤以最低價0.9元收市，較招股價跌23.73%。

￭ 雅居樂(03383)旗下南京雅居樂以33.14億人民幣入股武漢住宅地。

￭ 東航(00670)申請非公開發行H股獲中證監受理。

￭ 南旋(01982)預期全年錄得虧損。